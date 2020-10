Roma, esplosioni e fiamme nella notte: case rimangono senza corrente (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Paura nella notte in zona Casalotti dove un incendio occorso ad alcune autovetture ha letteralmente svegliato il quartiere. L’episodio è stato registrato dopo l’1.30 di stanotte in Via Roccabruna al civico 122. Alle fiamme hanno fatto seguito diverse esplosioni causate dalle varie componenti delle auto interessate dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre: gli operatori hanno impiegato circa due ore per estinguere il rogo e mettere in sicurezza l’area. A margine dell’accaduto diversi residenti hanno segnalato la mancanza di corrente. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Paurain zona Casalotti dove un incendio occorso ad alcune autovetture ha letteralmente svegliato il quartiere. L’episodio è stato registrato dopo l’1.30 di stain Via Roccabruna al civico 122. Allehanno fatto seguito diversecausate dalle varie componenti delle auto interessate dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre: gli operatori hanno impiegato circa due ore per estinguere il rogo e mettere in sicurezza l’area. A margine dell’accaduto diversi residenti hanno segnalato la mancanza di. su Il Corriere della Città.

