Napoli, la protesta dei commercianti contro il coprifuoco: «Ci avete imprigionati, abbiamo figli a casa» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (23 ottobre)Sono scesi in strada nella notte, per protestare contro il coprifuoco in vigore da oggi in Campania dalle 23 alle 5 del mattino. Centinaia di commercianti provenienti soprattutto da Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli, si sono ritrovati nel rione Santa Lucia del capoluogo partenopeo, davanti alla sede della Giunta regionale, scandendo cori da stadio contro il governatore Vincenzo De Luca. coprifuoco almeno fino al 13 novembre «I politici non sanno nulla, scendiamo in piazza a protestare. Ci stanno uccidendo, fate la vostra parte», ha urlato un manifestante nel megafono. «Ci avete imprigionati, abbiamo i ...

