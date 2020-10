Mondo di mezzo, confermata condanna per Alemanno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lʼex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è stato condannato per corruzione e finanziamento illecito, nonostante lʼaccusa avesse chiesto una pena inferiore: “Sconcertato, ricorrerò in Cassazione”. confermata in appello la condanna a sei anni di reclusione per l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, coinvolto in uno dei filoni dell’inchiesta sul caso “Mondo di mezzo”. Nonostante il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lʼex sindaco di Roma, Gianni, è statoto per corruzione e finanziamento illecito, nonostante lʼaccusa avesse chiesto una pena inferiore: “Sconcertato, ricorrerò in Cassazione”.in appello laa sei anni di reclusione per l’ex sindaco di Roma, Gianni, coinvolto in uno dei filoni dell’inchiesta sul caso “di”. Nonostante il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

