LOVE IS BLIND – un progetto di Lorenzo Tempesti e Alina Brag contro l’omofobia

È un brano romantico, per pianoforte, dal carattere molto semplice, che vuole raffigurare la tenerezza che caratterizza l'affetto tra due innamorati. Si tratta di un ragazzo e una ragazza? Due ragazzi? Due ragazze? Provate ad ascoltare il brano guardando le varie foto che vengono rilasciate sui profili social degli artisti. Per voi, cambia qualcosa? Se la musica "stona" su qualcuna delle foto, probabilmente siete voi gli "stonati", perché l'amore è lo stesso, cambia solo il nostro modo di guardarlo. Il brano di Lorenzo Tempesti è disponibile su tutti gli store e i servizi di streaming digitale, anche gratuitamente su YouTube dove è possibile ascoltarlo visualizzando il videoclip con le foto del progetto, scattate da Alina Brag.

Love is blind: Lorenzo Tempesti e Alina Brag contro l’omofobia

Cosa lega musica, fotografia e amore? Venerdì 23 ottobre vedrà la luce il progetto “Love is blind”, l’iniziativa di due artisti udinesi, il ...

