LIVE Sinner-Simon 6-3, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 primo ace di Simon. 30-30 CHE SCAMBIO! Cambia tre volte padrone, alla fine è Sinner a vincerlo giocando un difficile smash incrociato che Simon non tiene in campo di poco. 30-15 Palla corta che non arriva alla rete di Sinner, era comunque molto difficile. 15-15 Scambio lungo, prova a uscirne Sinner con il dritto lungolinea in corsa, che però finisce lungo. 19 i colpi tirati in questo punto. 0-15 Dritto in rete di Simon. 6-3 SET Sinner! Arriva la prima vincente esterna con cui si chiude il primo parziale. 40-15 DUE SET POINT Sinner: risposta vincente di ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30ace di. 30-30 CHE SCAMBIO! Cambia tre volte padrone, alla fine èrlo giocando un difficile smash incrociato chenon tiene in campo di poco. 30-15 Palla corta che non arriva alla rete di, era comunque molto difficile. 15-15 Scambio lungo, prova a uscirnecon il dritto lungolinea in corsa, che però finisce lungo. 19 i colpi tirati in questo punto. 0-15 Dritto in rete di. 6-3 SET! Arriva la primante esterna con cui si chiude ilparziale. 40-15 DUE SET POINT: rispostante di ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Simon 0-1 ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: break immediato del francese - #Sinner-Simon #Colonia… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Sinner - #Simon, primo quarto di finale dell' #AtpCologne - OA_Sport : LIVE Sinner-Simon, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale - direttasports : #LIVE Sinner-Simon, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale #tennis #atp #sport #sinner… - livetennisit : ATP Colonia 2 e Anversa: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) -