Il ragazzo giusto: Netflix porta in Italia la miniserie basata sul romanzo di Vikram Seth (Di venerdì 23 ottobre 2020) La recensione de Il ragazzo giusto: uno sguardo sincero e pieno di vita sull'India post-coloniale, tra apertura verso il cambiamento e contraddizioni. Scritta da Andrew Davies e diretta da Mira Nair, Il ragazzo giusto è una miniserie televisiva britannica divisa in sei episodi e basata sul romanzo di Vikram Seth A Suitable Boy. Sbarcato sulla BBC a luglio di quest'anno, l'attesissimo show debutta sulla piattaforma di streaming Netflix il 23 ottobre 2020 per farci fare un tuffo nell'India post-coloniale, un periodo di grande rinnovamento per il Paese. Come vedremo nella nostra recensione de Il ragazzo giusto, infatti, la serie vuole mostrare uno spaccato della realtà ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020) La recensione de Il: uno sguardo sincero e pieno di vita sull'India post-coloniale, tra apertura verso il cambiamento e contraddizioni. Scritta da Andrew Davies e diretta da Mira Nair, Ilè unatelevisiva britannica divisa in sei episodi esuldiA Suitable Boy. Sbarcato sulla BBC a luglio di quest'anno, l'attesissimo show debutta sulla piattaforma di streamingil 23 ottobre 2020 per farci fare un tuffo nell'India post-coloniale, un periodo di grande rinnovamento per il Paese. Come vedremo nella nostra recensione de Il, infatti, la serie vuole mostrare uno spaccato della realtà ...

La Stampa - Tardelli: "Ho sbagliato su Morata. È l’uomo giusto per questa Juve"

L'ex bianconero, Marco Tardelli, si ravvede su Alvaro Morata attraverso il suo editoriale per La Stampa: "(....) E poi c'è Andrea Pirlo che pazientemente cerca di assemblare ...

