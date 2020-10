I governatori chiedono un intervento del governo | Decida

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Italia a macchia di leopardo. Almeno per ora. Fioccano le ordinanze dei presidenti delle Regioni a cui rispondono alcuni sindaci che si oppongono. È il caos. Da Nord a Sud si spengono le luci della movida, e scattano le misure di contenimento che vanno dal coprifuoco notturno alla chiusura delle piazze e delle strade dove si consumano più cocktail. Obiettivo è evitare gli assembramenti visti negli ultimi mesi e considerati tra i vettori più probabili di contagi Covid. Ai presidenti di Regione viene lasciato il compito di decidere e quindi c’è chi, come Vincenzo De Luca, vorrebbe un nuovo lockdown per la Campania.Troppo per l’esecutivo e per il premier Giuseppe Conte che non fa altro che dire che non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato. Iperò non ne possono più....