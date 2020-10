Hariri prova a formare un nuovo governo in Libano, sempre tra le proteste (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quando il 29 ottobre 2019 Saad al-Hariri aveva annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Libano, le centinaia di migliaia di manifestanti scese in strada per quasi due settimane di proteste senza precedenti chiedevano una svolta. “Queste dimissioni sono benvenute ma non basta (…) Vogliamo che l’intero sistema cambi” aveva detto una manifestante 32enne, madre di due figli. Dopo il fallimento dei propositi di riforma degli ultimi mesi, nelle scorse ore Hariri è stato nuovamente incaricato di formare un governo. Ieri, a quasi un anno di distanza da quelle dimissioni, il presidente Michel Aoun ha chiesto all’imprenditore sunnita di guidare il suo quarto esecutivo dopo aver ottenuto il consenso di 65 deputati su 128, pur senza incassare il ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quando il 29 ottobre 2019 Saad al-aveva annunciato le sue dimissioni da primo ministro del, le centinaia di migliaia di manifestanti scese in strada per quasi due settimane disenza precedenti chiedevano una svolta. “Queste dimissioni sono benvenute ma non basta (…) Vogliamo che l’intero sistema cambi” aveva detto una manifestante 32enne, madre di due figli. Dopo il fallimento dei propositi di riforma degli ultimi mesi, nelle scorse oreè stato nuovamente incaricato diun. Ieri, a quasi un anno di distanza da quelle dimissioni, il presidente Michel Aoun ha chiesto all’imprenditore sunnita di guidare il suo quarto esecutivo dopo aver ottenuto il consenso di 65 deputati su 128, pur senza incassare il ...

