Giro d’Italia 2020 | i corridori aspettano per strada i pullman sotto la pioggia VIDEO

Immagini che non si vedono tutti i giorni quelle che stanno circolando nelle ultime ore sui social. La diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2020 è stata accorciata di 100 km, con i corridori che dovranno essere accompagnati alla nuova partenza con i pullman. Nell'attesa dei tanti mezzi di trasporto, però, i ciclisti hanno atteso sotto la pioggia e con temperature molto basse, pedalando sul ciglio della strada trafficata per tenersi caldi e non rimanere fermi. Riders waiting by the side of the road for diverted buses to make their way to KM0. Looks miserable alright. pic.twitter.com/aZ9WdPBbaH — Orla Chennaoui (@SportsOrla) October 23, 2020

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - ledep : La faccia di Vegni a significare quante ulteriori posizioni stia scalando oggi la qualifica di “Direttore del Giro… - stoneintheshoe : Anche il Giro d'Italia evita Como: ciclisti caricati sul bus e portati direttamente ad Abbiategrasso ?? @frenchigg -

