Flashdance | una serie reboot è in lavorazione

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 23 ottobre 2020) È in arrivo su Paramount + unadi, classico degli anni Ottanta in cui una giovane donna cerca di diventare una ballerina È inunatelevisivadi, film di successo del 1983 che, sebbene non abbia ottenuto il favore della critica, è riuscito a raggiungere un’intera generazione diventando una vera e propria icona del genere. La trama del film degli anni Ottanta seguiva il personaggio di Alex (Jennifer Beals), una giovane ragazza di Pittsburgh che lavora sodo per realizzare il proprio sogno di diventare ballerina. Sfortunatamente per lei, il massimo a cui sembra poter aspirare è il Mawby’s, uno squallido pub in cui trascorre le sue serate ballando coreografie ...