Covid | appello di 100 scienziati | servono misure drastiche entro 2-3 giorni

appello di 100 scienziati a Sergio Mattarella e a Giuseppe Conte affinché vengano prese misure drastiche entro 2 o 3 giorni per far fronte all'emergenza Covid. 'Riteniamo doveroso ed urgente esprimere ...

Scrivono a Mattarella e a Conte. Il fisico Parisi all'ANSA: misure forti o in 15 giorni avremo oltre 400 morti per Covid. Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di ...

Covid: Fontana, situazione drammatica, rispettate le regole. In Fiera i primi sei pazienti

E' un appello a rispettare le regole per evitare i contagi quello che il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha fatto ai cittadini parlando alla trasmissione Buongiorno su Sky Tg24. "Chiedo ai ...

