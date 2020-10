Covid, ancora 234 casi in Abruzzo, il virus ha colpito persone di eta compresa dai 2 ai 90 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 7325 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 234 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 90 anni). Dei nuovi casi, 114 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 503 (si tratta di una 85enne e un 79enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3293 dimessi/guariti (+79 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 7325 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 234 nuovi(di etàtra 2 e 90). Dei nuovi, 114 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19sono 46, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovie sale a 503 (si tratta di una 85enne e un 79enne della provincia di Teramo). Nel numero deipositivi sono compresi anche 3293 dimessi/guariti (+79 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid Germania, ancora più di 11mila nuovi casi Adnkronos Coronavirus, 1.290 contagi e 8 decessi. Ancora un nuovo record giornaliero

Covid-19, Conte: vigili e prudenti per scongiurare nuovo lockdown

Milano, 23 ott. (askanews) - L'Italia lotta ancora contro il virus ma la sua arma per combatterlo non può essere una nuova chiusura ...

