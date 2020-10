Con la pandemia è ancora più importante parlare di sicurezza sul lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) In occasione della Settimana europea per la salute e lasulin corso, quest’anno dal 19 al 23 ottobre 2020, cogliamo l’occasione per riportare con forza all’attenzione di Istituzioni, Politica e Forze Sociali, la questione dellasul.Gli infortuni sulcontinuano a mietere vittime con tragica cadenza quotidiana. 480 dall’inizio dell’anno i morti sui luoghi di, 886 su strada e in itinere, 439 i lavoratori morti per malattia da contagio Covid contratta su(Dati da Osservatorio indipendente sulle morti sudi Bologna). Allo stesso modo sono ormai gravi le conseguenze delle malattie professionali alle quali quest’anno la settimana europea dedica specifica ...