Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire: quest’ultime prevalgono? Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato “Cassa integrazione“, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni di ferie accumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento di integrazione salariale alle ferie? ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 ottobre 2020)da: quest’ultime? Vogliamo qui di seguito occuparci di un’ipotesi pratica tutt’altro che remota, specialmente in questo ultimo periodo. Ci riferiamo alla possibilità che l’impresa ricorra all’ammortizzatore sociale, denominato ““, per salvare i dipendenti dal licenziamento, nelle circostanze di crisi dell’impresa o di riorganizzazione dell’attività. Può farlo però laddove i dipendenti abbiano già maturato giorni diaccumulati, e non ancora sfruttati? Ovvero si può anteporre il trattamento disalariale alle? ...

Fedez : Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo… - matteosalvinimi : #Salvini: il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a @Fedez: oltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” su… - matteosalvinimi : #Salvini: gli italiani si sono dimostrati di estremo buonsenso, rispettosi, solidali, però sono stanchi di promesse… - domanigiornale : Lo certifica l’Inps. Boom anche delle ore di cassa integrazione autorizzate: 1.214,9 per cento in più rispetto al 2… - lengoazza : RT @matteosalvinimi: #Salvini: il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a @Fedez: oltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” sulla… -