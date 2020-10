Benzina, diesel e gpl: prezzi in calo alla pompa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo due settimane di stabilità oggi si registrano movimenti al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Staffetta Quotidiana riporta che questa mattina Eni e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati di ieri dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina è a 1,398 euro al litro (ieri 1,399) con i diversi marchi compresi tra 1,392 e 1,417 euro/litro (no logo 1,384). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,265 euro/litro (1,266 ieri), con le compagnie posizionate tra 1,257 e 1,287 euro/litro (no logo 1,247). Il Gpl ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo due settimane di stabilità oggi si registrano movimenti al ribasso sui listini deiconsigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Staffetta Quotidiana riporta che questa mattina Eni e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Stessa mossa per Q8. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati di ieri dell’Osservacarburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè a 1,398 euro al litro (ieri 1,399) con i diversi marchi compresi tra 1,392 e 1,417 euro/litro (no logo 1,384). Il prezzo medio praticato delè a 1,265 euro/litro (1,266 ieri), con le compagnie posizionate tra 1,257 e 1,287 euro/litro (no logo 1,247). Il Gpl ...

Fiat 500X ibrida in arrivo a inizio 2021. Sarà spinta da una motorizzazione mild hybrid a 48 Volt, che sarà applicata anche sui Jeep Renegade e Compass.

Opel ha annunciato nelle scorse ore la partenza delle prenotazioni online per il nuovo Opel Mokka First Edition.

