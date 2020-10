Benevento | Letizia | «Sogno la salvezza | ma anche lo scudetto del Napoli»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Gaetanoha parlato in vista diGaetano, terzino del, ha parlato ai microfoni di Radio CRC della partita di domenica contro il; la squadra del suo cuore. «Domenica affronteremo una grande squadra, dovremo stare molto attenti in difesa, perché non vogliamo più concedere così tante palle gol come è successo in occasioni delle sconfitte contro Inter e Roma. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo registrare qualcosa in fase passiva. La Serie A è tosta, ma ilha tutte le carte in regola per salvarsi. Anzi, il mioè celebrare lodele ladel, ...