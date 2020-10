Attivo primo modulo da 14 letti di terapia intensiva gestiti dal Policlinico (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "E' stato ricoverato il primo paziente nel Padiglione del Policlinico in Fiera a Milano. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, proveniente da un ospedale del milanese. Il paziente è già stato sottoposto direttamente in Fiera ad approfondimenti diagnostici, compresa una Tac al torace e all'encefalo". Lo comunicano dalla Fondazione Irccs Policlinico di Milano, precisando che "nelle prossime ore sono attesi ulteriori ricoveri, secondo le indicazioni del Coordinamento per le Terapie intensive di Regione Lombardia". Nel Padiglione sono operativi oggi "3 medici anestesisti e 3 infermieri del Policlinico, oltre al personale logistico e di supporto, a copertura delle 24 ore". In questa fase, ricordano dal via Sforza, "al Padiglione Fiera è Attivo un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "E' stato ricoverato ilpaziente nel Padiglione delin Fiera a Milano. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, proveniente da un ospedale del milanese. Il paziente è già stato sottoposto direttamente in Fiera ad approfondimenti diagnostici, compresa una Tac al torace e all'encefalo". Lo comunicano dalla Fondazione Irccsdi Milano, precisando che "nelle prossime ore sono attesi ulteriori ricoveri, secondo le indicazioni del Coordinamento per le Terapie intensive di Regione Lombardia". Nel Padiglione sono operativi oggi "3 medici anestesisti e 3 infermieri del, oltre al personale logistico e di supporto, a copertura delle 24 ore". In questa fase, ricordano dal via Sforza, "al Padiglione Fiera èun ...

