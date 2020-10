**Aspi: De Micheli, 'fuori da perimetro accordo 14/7 non è possibile nulla'** (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Se si completerà questa fase di negoziato tra Cdp e Atlantia si potrà concludere solo dentro al perimetro delle proposte di accordo fatte la notte del Consiglio dei ministri tra il 14 e il 15 luglio, fuori da quel perimetro non è possibile nulla. Io non mi occupo della vendita e mi occupo esclusivamente del rapporto concessorio e di tutte quelle cose che sono legate alle manutenzioni e agli investimenti". Ad affermarlo è la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. In merito all'inchiesta del quotidiano Domani su Aspi, De Micheli ha risposto: "non è vero, e chi dice e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Se si completerà questa fase di negoziato tra Cdp e Atlantia si potrà concludere solo dentro aldelle proposte difatte la notte del Consiglio dei ministri tra il 14 e il 15 luglio,da quelnon. Io non mi occupo della vendita e mi occupo esclusivamente del rapporto concessorio e di tutte quelle cose che sono legate alle manutenzioni e agli investimenti". Ad affermarlo; la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De(PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. In merito all'inchiesta del quotidiano Domani su Aspi, Deha risposto: "non; vero, e chi dice e ...

