Un impatto devastante. Addio a Giuseppe, carabiniere dal cuore d’oro. Una città in lutto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Grave incidente sulla statale 131 all’altezza dello svincolo per Paulilatino, in provincia di Oristano, in Sardegna. Giuseppe Carta, 45 anni di Cagliari, appuntato dei carabinieri in servizio al battaglione del capoluogo sardo è morto dopo il terribile schianto dell’auto guidata dal suo collega, Gianluca Danza, 29 anni di Salerno, con un camion. L’Alfa 147 ha tamponato violentemente il mezzo pesante che usciva dallo svincolo di Paulilatino. In seguito al violento urto Giuseppe Carta è deceduto sul colpo mentre il suo collega è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto sulla statale che collega Cagliari a Sassari all’altezza del chilometro 120 e 500. I due militari viaggiavano in direzione Cagliari, dove entrambi vivono e lavorano.



