Ultime Notizie Roma del 22-10-2020 ore 17 | 10

(Di giovedì 22 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Ferrigno in primo piano Italia in una situazione è molto critica così premier Conte illustra la camera all’ultimo dpcm avverte che il Governo è pronto a intervenire ancora è necessario un coordinamento con le regioni dice vista della riunione del pomeriggio con i governatori del successivo Consiglio dei Ministri sono necessarie misure drastiche te la tendenza non viene invertita nei prossimi 15-20 giorni dice il direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano ghali da stanotte il 13 novembre il coprifuoco in Lombardia da venerdì nel Lazio e le sindaco di Milano sala parla dell’ ordinanza della regione che prevede lezioni on-line per i licei siamo totalmente contrari dice alla sola didattica a distanza per le superiori non ha senso in questo ...