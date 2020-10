Tale e Quale Show, il probabile addio di un concorrente: il motivo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una concorrente di Tale e Quale Show ha ricevuto pesanti offese dopo la sua ultima esibizione: le sue parole di dolore e sconforto View this post on Instagram E anche la quinta esibizione andata! Interpretare la meravigliosa @amorosoof è’ stata una sfida dura ma felicissima di essermi messa alla prova! Dress by @lalaland borninlosangeles Shoes @albanoshoes … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unadiha ricevuto pesanti offese dopo la sua ultima esibizione: le sue parole di dolore e sconforto View this post on Instagram E anche la quinta esibizione andata! Interpretare la meravigliosa @amorosoof è’ stata una sfida dura ma felicissima di essermi messa alla prova! Dress by @lalaland borninlosangeles Shoes @albanoshoes … L'articolo proviene da YesLife.it.

MoniaTrulla : RT @RosWinchester: Tommaso: 'Comunque abbiamo capito come farci mettere la musica: o fingiamo che ci sia qualcuno o parliamo dei programmi… - kitkatsmexw : RT @peularis: 'Abbiamo capito come farci mettere la musica: o fai finta che ci sia qualcuno o parli dei programmi RAI. Oh raga comunque Tal… - giulia60031200 : @ilfoglio_it Scusate, forse me lo sono perso, ma non scrivete niente sulla votaz al parlam eu, e su come la Pac resta tale e quale a prima? - alcolbarbie : RT @RosWinchester: Tommaso: 'Comunque abbiamo capito come farci mettere la musica: o fingiamo che ci sia qualcuno o parliamo dei programmi… - 1000whitecranes : @angy_cocco tale e quale adesso, cambiamo data e il gioco è fatto -