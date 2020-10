Scuola, Azzolina scrive a Fontana e De Luca: garantire la didattica in presenza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lucia Azzolina richiama all’ordine Lombardia e Campania con una lettera inviata ai governatori Fontana e De Luca. Non è piaciuto infatti alla ministra dell’Istruzione lo scatto in avanti delle due Regioni che hanno predisposto per le scuole del loro territorio misure più stringenti rispetto a quelle indicate nel Dpcm del 18 ottobre e previste dal “Piano Scuola“. Come si legge nella missiva inviata dalla ministra Azzolina al presidente lombardo Attilio Fontana, l’ultima ordinanza che dispone per le scuole superiori a partire da lunedì prossimo la didattica a distanza delle lezioni comporterà “di fatto, l’integrale sospensione delle attività didattiche in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Luciarichiama all’ordine Lombardia e Campania con una lettera inviata ai governatorie De. Non è piaciuto infatti alla ministra dell’Istruzione lo scatto in avanti delle due Regioni che hanno predisposto per le scuole del loro territorio misure più stringenti rispetto a quelle indicate nel Dpcm del 18 ottobre e previste dal “Piano“. Come si legge nella missiva inviata dalla ministraal presidente lombardo Attilio, l’ultima ordinanza che dispone per le scuole superiori a partire da lunedì prossimo laa distanza delle lezioni comporterà “di fatto, l’integrale sospensione delle attività didattiche in ...

