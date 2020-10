Ricciardi: «Trend esponenziale perché non abbiamo agito due settimane fa. Il lockdown? Si può evitare, ma non con le misure attuali» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Potrebbe arrivare già questo weekend un nuovo Dpcm con ulteriori misure per arginare l’aumento dei nuovi casi in Italia, 15mila solo ieri. Le Regioni vanno un po’ in ordine sparso con provvedimenti eterogenei, e in Lombardia è esplosa la polemica sullo stop alla didattica in presenza per le scuole superiori. «Ci troviamo di fronte a un andamento esponenziale perché non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare 2 settimane fa», dice Walter Ricciardi, consigliere del ministro Roberto Speranza, durante la conferenza stampa online di presentazione del Festival della Salute globale. Già oggi, ha precisato l’ex presidente dell’Iss, «nelle aree metropolitane ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Potrebbe arrivare già questo weekend un nuovo Dpcm con ulterioriper arginare l’aumento dei nuovi casi in Italia, 15mila solo ieri. Le Regioni vanno un po’ in ordine sparso con provvedimenti eterogenei, e in Lombardia è esplosa la polemica sullo stop alla didattica in presenza per le scuole superiori. «Ci troviamo di fronte a un andamentoperché nonfatto quello che avremmo dovuto fare 2fa», dice Walter, consigliere del ministro Roberto Speranza, durante la conferenza stampa online di presentazione del Festival della Salute globale. Già oggi, ha precisato l’ex presidente dell’Iss, «nelle aree metropolitane ...

