Rete Pmi Napoletane, fiaccolata di protesta contro il coprifuoco (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si ritrovano nella tarda serata del 22 ottobre a Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania, con fiaccole e cartelli con le loro proposte. Orario per l’appuntamento le 23. Quando, insomma, da domani in regione scatterà la chiusura di ristoranti, pub e bar, Sono gli imprenditori della Rete piccole e medie imprese Napoletane, che, alla vigilia del coprifuoco, manifesteranno le loro preoccupazioni. La stima è di un meno 50% in media per il fatturato, nel corso di questo mese di ottobre, paragonato allo stesso mese del 2019. Ma sono numeri destinati ad aumentare “e raggiungere anche il meno 70% di fatturato”. Un discorso che non riguarda solo i piccoli esercizi, ma anche quelli più grandi. “Ci riuniamo il giorno prima perché siamo anche pronti a metterci in discussione e ad ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si ritrovano nella tarda serata del 22 ottobre a Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania, con fiaccole e cartelli con le loro proposte. Orario per l’appuntamento le 23. Quando, insomma, da domani in regione scatterà la chiusura di ristoranti, pub e bar, Sono gli imprenditori dellapiccole e medie imprese, che, alla vigilia del, manifesteranno le loro preoccupazioni. La stima è di un meno 50% in media per il fatturato, nel corso di questo mese di ottobre, paragonato allo stesso mese del 2019. Ma sono numeri destinati ad aumentare “e raggiungere anche il meno 70% di fatturato”. Un discorso che non riguarda solo i piccoli esercizi, ma anche quelli più grandi. “Ci riuniamo il giorno prima perché siamo anche pronti a metterci in discussione e ad ...

logisticamente : #Logistica per l’e-commerce, @amazon decide di ampliare la rete distributiva e di supportare al meglio le #PMI Sco… - VivMilano : RT @PIDBari: infocamere : ?? Transizione delle #PMI alla webeconomy ??? 'Una rete di hub per il digitale' su ItaliaOggi #DigitalTransformati… - GianniSimonato : Ritorna la #Cina, ma non come polo produttivo bensì come mercato di sbocco. Paese difficile per molte #Pmi, ma se s… - EEN_Italia : RT @asRivLig: Conosci le opportunità a livello europeo? Anche presso l'azienda speciale 'Riviere di Liguria' è attiva la ?? Rete EEN la Rete… - asRivLig : Conosci le opportunità a livello europeo? Anche presso l'azienda speciale 'Riviere di Liguria' è attiva la ?? Rete E… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete Pmi Rete Pmi Napoletane, fiaccolata di protesta contro il coprifuoco Il Denaro Rete Pmi Napoletane, fiaccolata di protesta contro il coprifuoco

Si ritrovano nella tarda serata del 22 ottobre a Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania, con fiaccole e cartelli con le loro proposte. Orario per l’appuntamento le 23. Quando, insomma, ...

Imprese e digitale: quanto e dove si investe in Italia

E’ il digitale l’ancora di salvezza dell’economia italiana, specie in questi tempi di crisi. Questo è in sostanza quanto mergedal rapporto annuale su come si evolvono gli investimenti in questo settor ...

Si ritrovano nella tarda serata del 22 ottobre a Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania, con fiaccole e cartelli con le loro proposte. Orario per l’appuntamento le 23. Quando, insomma, ...E’ il digitale l’ancora di salvezza dell’economia italiana, specie in questi tempi di crisi. Questo è in sostanza quanto mergedal rapporto annuale su come si evolvono gli investimenti in questo settor ...