Positiva al tampone butta la spazzatura. I vicini la segnalano, denunciata per epidemia colposa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Torino, 22 ott – «Confidiamo nelle segnalazioni». Il grande sogno del ministro Speranza, quello di un popolo di delatori diviso e impaurito, si sta piano piano avverando. Così succede che a Torino, nel quartiere Mirafiori, una donna risultata Positiva al coronavirus e per questo motivo obbligata a trascorrere nella propria abitazione il periodo di quarantena domiciliare è stata segnalata alle autorità di polizia per essere uscita di casa a buttare la spazzatura. Autori della delazione, che ha portato la polizia a denunciarla per reato di epidemia colposa, i condomini «impiccioni», che sostengono di averla vista gironzolare per giorni nelle parti comuni dello stabile. Multa e denuncia Una volta arrivati sul posto e dopo aver constatato uno degli episodi ...

