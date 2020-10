Perché Among Us è diventato così popolare (Di giovedì 22 ottobre 2020) Among Us è il gioco del momento. Si tratta di un gioco di analisi deduttiva: i giocatori devono far parte di una squadra di astronauti, impegnati nella riparazione di una nave spaziale arenata, o possono essere “l’impostore”, ovvero un personaggio malvagio che deve eliminare gli altri concorrenti uno dopo l’altro. La società che c’è dietro al divertente passatempo, si chiama Innersloth e conta appena tre membri: due disegnatori ed uno sviluppatore. Among Us inoltre, ha uno stile indie e minimal, basato sulla tecnologia 2D e “cartoonizzata”. Tuttavia, non tutti sapranno che il gioco non è di recente creazione. È nato due anni fa, nel 2018, rivelandosi un fallimento abissale: al lancio, infatti, i giocatori erano appena cinquanta. Il progetto nato in sordina, però, ha ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020)Us è il gioco del momento. Si tratta di un gioco di analisi deduttiva: i giocatori devono far parte di una squadra di astronauti, impegnati nella riparazione di una nave spaziale arenata, o possono essere “l’impostore”, ovvero un personaggio malvagio che deve eliminare gli altri concorrenti uno dopo l’altro. La società che c’è dietro al divertente passatempo, si chiama Innersloth e conta appena tre membri: due disegnatori ed uno sviluppatore.Us inoltre, ha uno stile indie e minimal, basato sulla tecnologia 2D e “cartoonizzata”. Tuttavia, non tutti sapranno che il gioco non è di recente creazione. È nato due anni fa, nel 2018, rivelandosi un fallimento abissale: al lancio, infatti, i giocatori erano appena cinquanta. Il progetto nato in sordina, però, ha ...

