"Papà è morto mentre faceva sesso con mamma". L'attore svela i fatti di famiglia (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Mio padre ci ha sempre detto che se ne sarebbe andato facendo l'amore con mamma. È quello che è successo, ha avuto un infarto al culmine". Parole del famosissimo attore che ha passato 52 giorni nel deserto, isolato e senza elettricità, per trovare la giusta concentrazione e mettere nero su bianco la sua vita. Nel suo memoir "Greenlights" il premio Oscar si racconta senza filtri, rivelando anche dettagli privatissimi che riguardano la sua famiglia, come la confessione sulla morte del padre che in queste ore sta facendo il giro del mondo. Nel libro ricorda anche quando la madre gli annunciò che era morto: "Mi chiamò per dirmelo e le mie ginocchia cedettero. Era mio padre: niente e nessuno poteva ucciderlo. Eccetto mamma". (Continua dopo la foto) Il papà del mitico ...

