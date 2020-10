Orso bruno marsicano | l’80% degli orsi muore ancora a causa dell’uomo e ora arriva un’altra minaccia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il futuro dell’, sottospecie endemica dell’Appennino, èappeso a un filo: gli appena 50-55 individui rimasti, inseriti dall’IUCN nella categoria “in pericolo critico di estinzione”, sono infattiti da tassi di mortalitàtroppo elevati, che limitano l’espansione in nuovi territori idonei. L’espansione spaziale della popolazione diè indispensabile per allontanarla dal rischio estinzione,oggi attuale nonostante gli sforzi di conservazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, del PN della Majella, delle Regioni, del WWF e delle altre associazioni. LE MINACCE Dal 1970 ad oggi sono stati126 gli ...

MeteoWeb

Il futuro dell'orso bruno marsicano, sottospecie endemica dell'Appennino, è ancora appeso a un filo: gli appena 50-55 individui rimasti, inseriti dall'IUCN nella categoria "i ...