“Norme più stringenti per le palestre? Noi siamo in regola, guardate”: il video in un centro di Milano. Anif: “Ecco le proposte a Spadafora” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato per venerdì nuove e più stringenti norme per palestre e centri sportivi. Tra le altre, potrebbero esserci anche quelle proposte da Anif EuroWellness, l’associazione di categoria legata a Confindustria. “Non che servissero altre regole, ma se è utile a far sentire ancora più sicure le persone…”, ragiona il presidente, Giampaolo Duregon, che ricorda “i risultati di un’indagine sul contagio nelle palestre italiane da noi condotta: solo un frequentatore su mille è risultato positivo“. Nuove norme non spaventano nemmeno i titolari. Nel centro del gruppo GetFit di via Lambrate a Milano, le novità introdotte fin dal primo giugno sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato per venerdì nuove e piùnorme pere centri sportivi. Tra le altre, potrebbero esserci anche quelledaEuroWellness, l’associazione di categoria legata a Confindustria. “Non che servissero altre regole, ma se è utile a far sentire ancora più sicure le persone…”, ragiona il presidente, Giampaolo Duregon, che ricorda “i risultati di un’indagine sul contagio nelleitaliane da noi condotta: solo un frequentatore su mille è risultato positivo“. Nuove norme non spaventano nemmeno i titolari. Neldel gruppo GetFit di via Lambrate a, le novità introdotte fin dal primo giugno sono ...

CottarelliCPI : Il #Lockdown2 sarebbe davvero problematico. I provvedimenti presi finora sono probabilmente poco efficaci (come ver… - lforesti : Questo studio e’ a statistica troppo bassa e quindi con barre di errore molto grandi. Ma la strada e’ quella giusta… - Tg1Raiofficial : Al via oggi il #concorso #straordinario per la #scuola secondaria di primo e secondo grado. I candidati sono suddiv… - filippocecchin2 : @bonnie379 sovranazionale; la subordinazione del ruolo del Parlamento) ha fatto il resto: i principi fondamentali (… - arual3_laura : @lameduck1960 @GiancarloDeRisi Per quanto mi riguarda, succede esattamente il contrario. Dove non vedo rispetto nor… -