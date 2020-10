MotoGP, Andrea Dovizioso: “Il Mondiale è aperto, lottiamo per vincerlo. Ordini di squadra? In Ducati non se ne è parlato” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Andrea Dovizioso fatica costantemente da inizio stagione, eppure nonostante tutte le sue difficoltà, è ancora in corsa per vincere il Mondiale. Il centauro della Ducati ha infatti solo 15 punti di ritardo da Joan Mir, leader della classifica iridata. Dopo aver concluso settimo il Gran Premio di Aragona, risultando comunque il migliore tra i piloti della Casa di Borgo Panigale, quali sono le aspettative del trentaquattrenne forlivese in vista del GP di Teruel? Ecco quanto dichiarato da Andrea durante la conferenza stampa del giovedì “Non veniamo da un GP facile, abbiamo avuto dei problemi nell’ultimo weekend, soprattutto per quanto riguarda la temperatura degli pneumatici. Per la verità in gara la situazione era migliorata rispetto ai due giorni precedenti, ma non ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020)fatica costantemente da inizio stagione, eppure nonostante tutte le sue difficoltà, è ancora in corsa per vincere il. Il centauro dellaha infatti solo 15 punti di ritardo da Joan Mir, leader della classifica iridata. Dopo aver concluso settimo il Gran Premio di Aragona, risultando comunque il migliore tra i piloti della Casa di Borgo Panigale, quali sono le aspettative del trentaquattrenne forlivese in vista del GP di Teruel? Ecco quanto dichiarato dadurante la conferenza stampa del giovedì “Non veniamo da un GP facile, abbiamo avuto dei problemi nell’ultimo weekend, soprattutto per quanto riguarda la temperatura degli pneumatici. Per la verità in gara la situazione era migliorata rispetto ai due giorni precedenti, ma non ...

