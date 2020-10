In Danimarca si è vista una grande Dea (Di giovedì 22 ottobre 2020) La trasferta in Danimarca conferma la Dea come sicura protagonista sia in Italia sia in Europa. Gli uomini di Gasperini hanno battuto 4-0 il Midtjylland. Gara dominata dall’Atalanta. Zapata apre, Gomez raddoppia, Muriel chiude la pratica già prima dell’intervallo e l’esordiente Miranchuk cala il poker. L’Atalanta chiude facile la pratica a Herning contro il Midtjylland, esordendo con i 3 punti nel Girone D della Champions, che all’andata vedrà i bergamaschi ospitare le big Ajax e Liverpool nei due prossimi martedì consecutivi. Solo un rischio corso nella prima metà, ma superiorità indiscutibile sul piano tecnico, valorizzata da un pressing altissimo, cui la squadra di Priske non ha mai trovato rimedi. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 ottobre 2020) La trasferta inconferma la Dea come sicura protagonista sia in Italia sia in Europa. Gli uomini di Gasperini hanno battuto 4-0 il Midtjylland. Gara dominata dall’Atalanta. Zapata apre, Gomez raddoppia, Muriel chiude la pratica già prima dell’intervallo e l’esordiente Miranchuk cala il poker. L’Atalanta chiude facile la pratica a Herning contro il Midtjylland, esordendo con i 3 punti nel Girone D della Champions, che all’andata vedrà i bergamaschi ospitare le big Ajax e Liverpool nei due prossimi martedì consecutivi. Solo un rischio corso nella prima metà, ma superiorità indiscutibile sul piano tecnico, valorizzata da un pressing altissimo, cui la squadra di Priske non ha mai trovato rimedi.

