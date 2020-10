Guenda Goria disperata | Telecamo è tornato con la sua ex?

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Questo articolocon la sua ex? .da poco ha rivelato al Grande Fratello Vip di avere una relazione con un certo Telemaco, di cui è apparsa innamoratissima. Brutte notizie per, poiché sembra che il suo attuale fidanzato Telemaco sia ricon la sua ex. Laattualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello vip, partecipante …

infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, Amedeo Goria, figlia Guenda, bipolare, rapporti tesi - infoitcultura : “E’ bipolare”, padre di Guenda Goria “attacca” la figlia e parla di Telemaco Dell’Aquila - infoitcultura : Amedeo Goria: “Mia figlia Guenda mi fa soffrire, bellicosa e bipolare con gli uomini che frequenta” - infoitcultura : Guenda Goria, Myriam Catania svela: “Ha dei rancori verso la madre” - infoitcultura : Guenda Goria e Telemaco arriva lo scoop | L'uomo ha dei ripensamenti sul loro rapporto | Grande Fratello Vip Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Guenda Goria da poco ha rivelato al Grande Fratello Vip di avere una relazione con un certo Telemaco, di cui è apparsa innamoratissima. Brutte notizie per Guenda Goria, poiché sembra che il suo ...Che il rapporto con il padre Amedeo Goria non fosse semplice, Guenda lo aveva raccontato in diverse occasioni al GF Vip che, durante la terza puntata, aveva dato loro modo di incontrarsi in un ...