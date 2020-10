Governo, Conte: “Non mi sento in pericolo. Ma la valigia è sempre pronta” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – Ha mai sentito traballare la sedia? “Francamente in alcuni momenti particolari c’è stato un chiacchiericcio molto vivace. Fa parte del gioco tutto italiano della politica. Ma non mi sono mai sentito realmente in pericolo“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, a Bruno Vespa per il libro ‘Perché l’Italia amò Mussolini e come ha resistito alla dittatura del virus‘ in uscita il 29 ottobre da Mondadori Railibri. Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – Ha mai sentito traballare la sedia? “Francamente in alcuni momenti particolari c’è stato un chiacchiericcio molto vivace. Fa parte del gioco tutto italiano della politica. Ma non mi sono mai sentito realmente in pericolo“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, a Bruno Vespa per il libro ‘Perché l’Italia amò Mussolini e come ha resistito alla dittatura del virus‘ in uscita il 29 ottobre da Mondadori Railibri.

Piu_Europa : “Tutto quello che Conte ha detto sul Mes non è esatto e le centinaia di milioni di euro che ogni anno gli italiani… - matteosalvinimi : Basta rimpalli di responsabilità tra governo e Inps, Conte e Tridico: non e degno di un Paese civile che centinaia… - Linkiesta : Andrea Orlando ha aderito all’intergruppo creato da Matteo Renzi per accedere subito al Mes. Una mossa per metter… - demian_yexil : RT @francotaratufo2: Coronavirus, Conte: “La situazione si sta rivelando molto critica. Regioni attivate, ma il governo è pronto a muoversi… - PES_PoA : RT @CislNazionale: Concluso con un nulla di fatto il confronto tra #CgilCislUil ed i Ministri #Catalfo e #Gualtieri sulla proroga della #ci… -