Giro d'Italia 2020: la cronometro di Milano sarà quasi certamente risolutiva. Maglia rosa sul filo dei secondi (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'olandese Wilco Kelderman ha indossato la Maglia rosa al termine della 18ma tappa del Giro d'Italia 2020. Il capitano del Team Sunweb ora ha 12" di vantaggio sull'australiano Jai Hindley (suo compagno di squadra) e 15" sul britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). La classifica generale è cortissima quando mancano appena tre frazioni al termine della Corsa rosa e va considerato anche lo spagnolo Pello Bilbao, attardato di 1'19" dal nuovo leader. La frazione regina, con il Passo dello Stelvio e l'arrivo in quota ai Laghi di Cancano, ha stravolto la graduatoria e ora è chiaro che sono questi gli uomini che si contenderanno il Trofeo Senza Fine. Si deciderà tutto nel weekend conclusivo. Sabato bisognerà affrontare la ...

giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Where eagles dare. Giro d’Italia 2020, Stage 17, Madonna di Campiglio. ?? Dove osano le aquile. Giro d'Italia 202… - Romanito_21 : RT @Eurosport_IT: 'É stato un Giro molto difficile per me, al termine di un un anno altrettanto difficile' ??? Vincenzo Nibali si arrende ??… - 6anbattE : RT @giroditalia: Stage 18 | Tappa 18 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT Classifications ?? http… -

