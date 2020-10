Giampaolo: «Izzo è out. Mi aspettavo di fare qualche punto ma io non mollo» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni. Izzo – «E’ infortunato da una settimana, non è a disposizione». SASSUOLO – «Ci sarà un alto livello di contenuti, il Sassuolo è forte e si è consolidato. E’ all’università del calcio, quindi per noi è un test impegnativo. Abbiamo cercato di prepararla al meglio, dobbiamo essere minuziosi nei particolari» TORO DI Giampaolo – «Tutti i percorsi di rivoluzione si pagano con sacrificio e sofferenze, sono difficili e tortuosi. Noi lavoriamo per inseguire quel tipo di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcoha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni Marcoha parlato ai microfoni di Torino Channel alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni.– «E’ infortunato da una settimana, non è a disposizione». SASSUOLO – «Ci sarà un alto livello di contenuti, il Sassuolo è forte e si è consolidato. E’ all’università del calcio, quindi per noi è un test impegnativo. Abbiamo cercato di prepararla al meglio, dobbiamo essere minuziosi nei particolari» TORO DI– «Tutti i percorsi di rivoluzione si pagano con sacrificio e sofferenze, sono difficili e tortuosi. Noi lavoriamo per inseguire quel tipo di ...

