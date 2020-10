Covid e ristorazione: 'Noi lavoratori del settore non tutelati' (Di giovedì 22 ottobre 2020) di viola pieroni "I danni che non ha fatto il lockdown a marzo e aprile li sta facendo ora questa seconda ondata di contagi, gestita attualmente con leggi che non tutelano affatto noi lavoratori nel ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 22 ottobre 2020) di viola pieroni "I danni che non ha fatto il lockdown a marzo e aprile li sta facendo ora questa seconda ondata di contagi, gestita attualmente con leggi che non tutelano affatto noinel ...

sole24ore : Covid e vendemmia: ottima annata per il Barolo ma resta incognita sul mercato della ristorazione… - Adnkronos : #Covid, mondo locali e ristorazione scende in piazza - Fredericknapoli : “Con il Covid a rischio 1 milione di posti nelle piccole e medie imprese. I cali maggiori in ristorazione, hotel, s… - privatebusiness : RT @flayawa: Fipe Confcommercio: “impensabile che l’unica ricetta proposta per contrastare la pandemia sia quella di chiudere tutto o di g… - michele36944838 : si parla di aiuti per covid in caso dovessero servire ; ma #Conte si è reso conto che la ristorazione programmata o… -