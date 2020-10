Carabinieri consegnano donazione ai piccoli pazienti del Ruggi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUno smartphone con sim e connessione per consentire ai bambini, purtroppo isolati visto il periodo, di rimanere in contatto con i propri cari. È quanto idella Compagnia di Salerno hanno consegnato questa mattina al reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedalieradi Salerno. Ci sono anche mascherine per i bambini e per gli operatori sanitari. Laè del Comitato ManiuniteperPadova e dell’Associazione Davide il Drago. L'articolo proviene da Anteprima24.it.