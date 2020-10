Cagliari, Ceppitelli potrebbe star fuori un mese (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ceppitelli ha rimediato una lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra: due settimane a riposo, poi nuovi accertamenti Il Cagliari potrebbe perdere per un mese il difensore Luca Ceppitelli a causa di una lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU CagliariNEWS24 Lo conferma Gazzetta dello Sport segnalando che il giocatore dovrà star fermo almeno due settimane prima di sottoporsi a nuovi esami d’accertamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha rimediato una lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra: due settimane a riposo, poi nuovi accertamenti Ilperdere per unil difensore Lucaa causa di una lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24 Lo conferma Gazzetta dello Sport segnalando che il giocatore dovràfermo almeno due settimane prima di sottoporsi a nuovi esami d’accertamento. Leggi su Calcionews24.com

Ceppitelli ha rimediato una lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra: due settimane a riposo, poi nuovi accertamenti Il Cagliari potrebbe perdere per un mese il difensore Luca ...

