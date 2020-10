Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza perché teme di essere incinta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Adua Del Vesco teme di essere incinta ed in confessionale avrebbe chiesto un test di gravidanza. Ovviamente, se il Dio del trash ci vuole bene, Alfonso Signorini glielo fa fare in diretta nella puntata di stasera. L’attrice lamenterebbe infatti da giorni “strane voglie” ed anche un noioso ritardo del ciclo. Su battuta di Dayane Mello “sarai incinta”, Adua Del Vesco non si è allarmata ma ha semplicemente risposto che chiederà al GF un test di gravidanza. A livello di tempistiche, infatti, Adua Del Vesco potrebbe essere incinta davvero e non certo dello Spirito ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 ottobre 2020)Deldied in confessionale avrebbe chiesto undi. Ovviamente, se il Dio del trash ci vuole bene, Alfonso Signorini glielo fa fare in diretta nella puntata di stasera. L’attrice lamenterebbe infatti da giorni “strane voglie” ed anche un noioso ritardo del ciclo. Su battuta di Dayane Mello “sarai”,Delnon si è allarmata ma ha semplicemente risposto cherà al GF undi. A livello di tempistiche, infatti,Delpotrebbedavvero e non certo dello Spirito ...

