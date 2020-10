Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza al GF Vip: è incinta? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Adua Del Vesco ha chiesto al Grande Fratello Vip di potersi sottoporre ad un test di gravidanza. La concorrente è incinta? Adua Del Vesco è sicuramente una di quelle concorrenti che durante il corso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip non è di certo passata inosservata. Prima ha dato vita, in maniera forse … L'articolo Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza al GF Vip: è incinta? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020)Delha chiesto al Grande Fratello Vip di potersi sottoporre ad undi. La concorrente èDelè sicuramente una di quelle concorrenti che durante il corso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip non è di certo passata inosservata. Prima ha dato vita, in maniera forse … L'articoloDelundial GF Vip: è? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

sticazzacci : Con quelle parole del video Dayane e Adua credono a Matilde. Intortate di nuovo. NON CE LA FANNO INCREDIBILE #gfvip - zazoomblog : Adua Del Vesco incinta: chi è il padre? Panico al Grande Fratello Vip - #Vesco #incinta: #padre? #Panico… - MicVabbe : Io adoro tommaso e al momento per me è il vincitore, ma è uno stratega. Lui ha puntato E per scardinare l’alleanza… - GreenPurplex : In tutto ciò Adua non sta difendendo Matilde e pensare che quest'ultima ha praticamente rovinato il suo percorso pe… - hivy08 : Elgre che dice a tommy: te vai d'accordo solo con quelli che ti leccano il culo Tanto per tirà na frecciatina a Ste… -