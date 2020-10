Xbox Series X e Razer insieme per il futuro del gaming su console

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)annuncia che i prodottiesistenti progettati persaranno compatibili conX, lanext-gen in arrivo a novembre, portando il meglio delle perifericheneldel. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.La premiata gamma di prodotti, pensata per, è diventata la preferita dai fan. Con ogni device progettato per eccellere nella propria categoria, i gamer saranno felici di sapere che le attuali e future periferichepersaranno pienamente compatibili con la nuovaMicrosoft.Nari Ultimate Designed forLeggi altro...