Tommaso Zorzi si dichiara al concorrente del GF Vip: “Sei bello, intelligente. Mi innamoro di te” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’amicizia tra Tommaso Zorzi e il figlio di Alba Parietti sta prendendo costantemente nuove forme. Il legame che hanno instaurato all’interno della spiata casa di Cinecittà è contraddistinto dall’intelligenza di entrambi, due giovani svegli, sensibili e dal grande senso ironico. Proprio per questo il loro rapporto si è consolidato sempre di più, basandosi sulla stima e il rispetto reciproci. Francesco Oppini pare aver perdonato il coinquilino per lo scherzo che gli aveva inflitto. Recentemente i due gieffini sono stati protagonisti di una lite tanto furibonda quanto surreale. La discussione è esplosa quando Tommaso Zorzi, dopo aver alzato il gomito, ha rivelato un sentimento per Francesco Oppini. Quest’ultimo si è infuriato perché, secondo lui, ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’amicizia trae il figlio di Alba Parietti sta prendendo costantemente nuove forme. Il legame che hanno instaurato all’interno della spiata casa di Cinecittà è contraddistinto dall’intelligenza di entrambi, due giovani svegli, sensibili e dal grande senso ironico. Proprio per questo il loro rapporto si è consolidato sempre di più, basandosi sulla stima e il rispetto reciproci. Francesco Oppini pare aver perdonato il coinquilino per lo scherzo che gli aveva inflitto. Recentemente i due gieffini sono stati protagonisti di una lite tanto furibonda quanto surreale. La discussione è esplosa quando, dopo aver alzato il gomito, ha rivelato un sentimento per Francesco Oppini. Quest’ultimo si è infuriato perché, secondo lui, ...

