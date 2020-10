Spostamenti tra Regioni: la curva dei contagi non risparmia nessuno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Governo torna a ragionare su un nuovo stop agli Spostamenti tra Regioni. Ma ad osteggiare questa possibilità è proprio il premier Non è ancora finita, anzi. Il problema di quest’epoca non risparmia nessuno. Ora diventa ancora più ostico affrontare un’epidemia che non si arresta, malgrado le speranze varie di un vaccino entro la fine dell’anno. La curva dei contagi non si arresta, non decresce e anzi continua ad avanzare imperterrita. Ecco perché il Governo, dopo aver posto una stretta molto netta alla “movida” delle città, in collaborazione con il Comitato Tecnico-Scientifico, sta pensando di bandire gli Spostamenti tra Regioni. Una soluzione estrema, molto radicale, che ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Governo torna a ragionare su un nuovo stop aglitra. Ma ad osteggiare questa possibilità è proprio il premier Non è ancora finita, anzi. Il problema di quest’epoca non. Ora diventa ancora più ostico affrontare un’epidemia che non si arresta, malgrado le speranze varie di un vaccino entro la fine dell’anno. Ladeinon si arresta, non decresce e anzi continua ad avanzare imperterrita. Ecco perché il Governo, dopo aver posto una stretta molto netta alla “movida” delle città, in collaborazione con il Comitato Tecnico-Scientifico, sta pensando di bandire glitra. Una soluzione estrema, molto radicale, che ...

MediasetTgcom24 : Covid, Campania: verso limitazioni a spostamenti tra Province #coronavirusitalia - Corriere : ?? Chiusure in Lombardia, Liguria, Campania e Piemonte per il Covid: cosa prevedono le misure dei governatori? In Ca… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Firmata la nuova ordinanza - NonnaMaria15 : RT @lucabattanta: De Luca vuole vietare gli spostamenti tra province - alistrega : RT @AleTAideas: Nuovo DPCM, un altro provvedimento in arrivo? Nel mirino gli spostamenti tra regioni. Palazzo Chigi: “Tutto vincolato all’a… -