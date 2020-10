Serie A-Figc fiduciose | campionati da finire rispettando il protocollo

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)A-si possonoil– «Il campionato ce la può fare, ma se si arrivi o meno fino in fondo non lo so». Lo ha detto il il ministro Vincenzo Spadafora intervenuto a “L’ aria che tira” su La7, e ha aggiunto: «È una situazione particolare, di questo deve … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Per Spadafora non ci sono certezze di arrivare in fondo alla stagione, servono piani alternativi. Ma seguendo il ...Il Ministro dello Sport Spadafora ha ribadito quanto espresso ieri: “Per la Serie A serve un piano B per evitare il default” È molto attivo negli ultimi giorni il Ministro dello Sport, impegnato in ...