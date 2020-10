Quel gusto «slow» di presidiare i sapori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La bottega di Mario Carrabs, a due passi dal castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, è uno scrigno di saperi: macellaio, selezionatore e affinatore di formaggi, nel suo banco non manca mai il Pecorino di Carmasciano, uno dei Presìdi slow Food dell’Alta Irpinia. È un formaggio a latte crudo che fino agli anni Cinquanta del secolo scorso ogni famiglia contadina dell’area produceva. Prende il nome dalla località Carmasciano, a cavallo tra i Comuni di Sant’Angelo de’ Lombardi, Rocca San … Continua L'articolo Quel gusto «slow» di presidiare i sapori proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La bottega di Mario Carrabs, a due passi dal castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, è uno scrigno di saperi: macellaio, selezionatore e affinatore di formaggi, nel suo banco non manca mai il Pecorino di Carmasciano, uno dei PresìdiFood dell’Alta Irpinia. È un formaggio a latte crudo che fino agli anni Cinquanta del secolo scorso ogni famiglia contadina dell’area produceva. Prende il nome dalla località Carmasciano, a cavallo tra i Comuni di Sant’Angelo de’ Lombardi, Rocca San … Continua L'articolo» diproviene da il manifesto.

jacobbae___ : @enhypini @hoonswave Spero che le intenzioni fossero quelle perché frasata in quel modo è solo un'affermazione di cattivo gusto - greenluke73 : @Divino_2 Adesso stanno controllando per mettercela in quel posto con più gusto - Skell182 : Capisco che Elisabetta non sia di vostro gusto ma darle della troia perché si sta facendo fare un massaggio da Zell… - NCenti : @FedePiana3 @JaxTellerone @matteosalvinimi Un conto è il gusto, un conto cosa c’è dietro ottenere quel gusto. Non m… - Stefani22693367 : @spartakus_111 @maxi27173 Buon pomeriggio a te Spartakus, eh sì quel casco è fighissimo, vedi i nostri compari hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel gusto Quel gusto in più dello Speck Alto Adige Igp Foodweb Dpcm: Bellanova, la ristorazione aperta fino alle 24 è un risultato importante

"E' importante essere riusciti a mantenere fino alle 24 l'orario di apertura per gli esercizi della ristorazione. Un punto che ho difeso con forza". (ANSA) ...

Agricoltura:maculatura danneggia pere,E-R scrive a Bellanova

(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - La produzione delle pere in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che costituisce il 73% di quella nazionale, nel 2020 è stata fortemente danneggiata dalla maculatura bruna, u ...

"E' importante essere riusciti a mantenere fino alle 24 l'orario di apertura per gli esercizi della ristorazione. Un punto che ho difeso con forza". (ANSA) ...(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - La produzione delle pere in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che costituisce il 73% di quella nazionale, nel 2020 è stata fortemente danneggiata dalla maculatura bruna, u ...