Pescatori sequestrati in Libia, familiari si accampano davanti Montecitorio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I parenti dei Pescatori sequestrati in Libia si sono accampati davanti a Montecitorio. Hanno “minacciato” di rimanere lì fino a quando i loro cari non faranno rientro in Italia Sono passati circa due mesi dal brutale sequestro dei Pescatori italiani in Libia. Finora non ci sono stati risultati concreti, motivo per cui i familiari hanno deciso di mettere in scena una protesta nei confronti del Governo. Seppur siano arrivate delle rassicurazioni da parte del ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, i parenti per ovvi motivi non riescono a stare sereni. Dunque hanno deciso di accamparsi davanti la sede del Parlamento (Camera dei Deputati) a Montecitorio. Una dura presa di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) I parenti deiinsi sono accampati. Hanno “minacciato” di rimanere lì fino a quando i loro cari non faranno rientro in Italia Sono passati circa due mesi dal brutale sequestro deiitaliani in. Finora non ci sono stati risultati concreti, motivo per cui ihanno deciso di mettere in scena una protesta nei confronti del Governo. Seppur siano arrivate delle rassicurazioni da parte del ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, i parenti per ovvi motivi non riescono a stare sereni. Dunque hanno deciso di accamparsila sede del Parlamento (Camera dei Deputati) a. Una dura presa di ...

matteosalvinimi : Vedete questa? È la tenda in cui sono accampati davanti a Montecitorio mamme, mogli e figli dei pescatori sequestra… - Giorgiolaporta : Se i pescatori sequestrati fossero stati inglesi avreste visto la flotta reale; fossero stati USA avreste visto le… - fattoquotidiano : Pescatori sequestrati in Libia, scontro in Aula tra centrodestra e Di Maio: “Berlusconi chiamava Gheddafi”. “E poi… - sciltian : RT @mesoada: @luigidimaio Ma non è il ministro degli esteri? Ci informa piuttosto di cosa sta facendo per i pescatori sequestrati in Libia?… - AlvisiConci : RT @mesoada: @luigidimaio Ma non è il ministro degli esteri? Ci informa piuttosto di cosa sta facendo per i pescatori sequestrati in Libia?… -