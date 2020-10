Pelè compie 80 anni | “Spero che Dio mi riceva come fanno qui in Terra”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Grazie per i tanti messaggi e gli auguri che già mi sono arrivati in vario modo. Ma per prima cosa dico grazie a Dio che mi ha fatto arrivare a questa età, in salute e lucido. Non tanto intelligente, ma lucido“. Non ha perso il suo umorismo Pelè che ha voluto ringraziare con un video messaggio diffuso dai media brasiliani chi sta preparando le celebrazioni per gli 80che O’Rey compirà venerdì. “Spero che quando andrò in cielo – ha aggiunto lo storico fuoriclasse brasiliano – Dio minella stessa maniera in cui tanta gente mi riceve qui in terra, per via del nostro amato calcio”.