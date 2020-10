(Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Cè una vittoria da centrare a tutti costi e ildovrà provare a conquistarla senzain panchina".: “Ci rialzeremo, ecco cosa mi aspetto dalla squadra. Squalifica? Un fulmine a ciel sereno”Scrive così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla gara, in programma alle 15.00 al 'Renzo Barbera'. Questo pomeriggio, il tecnico originario di Gela, non potrà guidare dalla panchina i suoi uomini, perchè dovrà scontare la squalifica di un turno inflittagli dal Giudice Sportivo domenica scorsa, in occasione della sfida contro il Bisceglie. Ciò nonostante, i rosanero sono chiamati a calarsi nella categorie ed iniziare a invertire la tendenza negativa di tre sconfitte, le ...

Mediagol : #Palermo-Turris, Boscaglia studia l’assetto giusto: Silipo e Rauti dal 1' e idea Luperini trequartista - ForzaPalermoIT : ?? Palermo, contro la Turris in cerca del rilancio #PalermoCalcio #SerieC - WiAnselmo : #Palermo-Turris, Boscaglia studia l'assetto giusto: Silipo e Rauti dal 1' e idea Luperini trequartista… - Mediagol : #Palermo-Turris, Boscaglia studia l'assetto giusto: Silipo e Rauti dal 1' e idea Luperini trequartista… - Mediagol : #SONDAGGIO: il tuo pronostico di #Palermo-Turris. Come finirà? (1-X-2) -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Turris

Ultimo ma non certo per importanza per la Serie C il girone C che oggi alle ore 15.00 inaugurerà la 6^ giornata con le sfide Paganese-Virtus Francavilla e Palermo-Turris. Alle ore 17.30 sarà la volta ...Alle 15:00 di mercoledì 21 ottobre il Palermo ospiterà la Turris al Barbera in occasione della sesta giornata del girone C di Serie C 2020/2021. C’è grande attesa per il fischio d’inizio di questa par ...