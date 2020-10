Ordinanza Regione Campania, Romano (R.P.): “De Luca delira, è un attentato alla libertà” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa in merito all’ultima Ordinanza del governatore De Luca, a firma di Giovanna Romano, responsabile politico per la provincia di Benevento di “Realtà Popolare”. “Questo è un attentato alla libertà dei cittadini!! L’ultima Ordinanza di De Luca, che vieta lo spostamento tra le province della Campania, ha veramente dell’incredibile, che senso ha, infatti, vietare ad un cittadino di San Bartolomeo in Galdo andare ad Ariano Irpino quando può andare tranquillamente a Foggia magari? È tutta qui la tutela della salute dei cittadini? De Luca pensi piuttosto ad aumentare i posti nelle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa in merito all’ultimadel governatore De, a firma di Giovanna, responsabile politico per la provincia di Benevento di “Realtà Popolare”. “Questo è unlibertà dei cittadini!! L’ultimadi De, che vieta lo spostamento tra le province della, ha veramente dell’incredibile, che senso ha, infatti, vietare ad un cittadino di San Bartolomeo in Galdo andare ad Ariano Irpino quando può andare tranquillamente a Foggia magari? È tutta qui la tutela della salute dei cittadini? Depensi piuttosto ad aumentare i posti nelle ...

Sono diverse le regioni che - attraverso una apposita ordinanza - hanno definito o stanno per definire il coprifuoco per il week-end e le chiusure di diverse attività commerciali. Decisioni e ...

Coronavirus in Campania, stop agli spostamenti tra province

POZZUOLI – Tra le misure comprese nell’ordinanza della Regione Campania per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità c’è anche il divieto, a partire dal 23 ottobre, di spostamenti ...

