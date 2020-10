Milan, Romagnoli: «Dovremo avere più fame del Celtic» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessio Romagnoli ha parlato della sfida di Europa League in programma domani sera a Glasgow tra Celtic e Milan Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Alessio Romagnoli ha parlato della sfida in programma domani sera a Glasgow tra Celtic e Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 EUROPA LEAGUE – «È bello andare in stadi come quelli contro avversari di stampo europeo. Arriviamo con l’entusiasmo per la vittoria di sabato mentre loro vorranno riscattarsi avendo perso male il loro derby. Toccherà a noi avere più fame di loro». DERBY – «Ogni calciatore vuole giocare partite come quelle, è stata una partita ben giocata da entrambe le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessioha parlato della sfida di Europa League in programma domani sera a Glasgow traIntervenuto ai microfoni diTV, Alessioha parlato della sfida in programma domani sera a Glasgow tra. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 EUROPA LEAGUE – «È bello andare in stadi come quelli contro avversari di stampo europeo. Arriviamo con l’entusiasmo per la vittoria di sabato mentre loro vorranno riscattarsi avendo perso male il loro derby. Toccherà a noipiùdi loro». DERBY – «Ogni calciatore vuole giocare partite come quelle, è stata una partita ben giocata da entrambe le ...

